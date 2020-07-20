كورونا حول العالم: الوفيات تلامس 143 ألفاً بأمريكا.. وارتفاع بالضحايا عربياً

ارتفعت وفيّات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلى أكثر من 142 ألفا في أمريكا، في حين سجلت دول عربية ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الضحايا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمتي إصابات ووفيات كورونا عالميا، حيث سجلت السبت 803 وفيات، جديدة لتقترب الأعداد الكلية من 143 ألفا، وعدد الإصابات إلى 3 ملايين و885 ألفا، تليها في الوفيات البرازيل وبريطانيا وفي الإصابات، البرازيل والهند.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 14 مليونا و468 ألفا، توفي منهم أكثر من 605 آلاف، وتعافى ما يزيد على 8 ملايين و649 ألفا، وفق "وورلد ميتر".

ارتفاع في دول عربية

وفي المنطقة العربية ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الأحد، في كل من العراق والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 90 وفاة بكورونا، وألفين و310 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ بذلك 92 ألفا و530، بينها 3 آلاف و781 وفاة، و60 ألفا و528 حالة تعاف.

وفي الجزائر، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 10 وفيات بالفيروس، و535 إصابة، و307 حالات تعاف.

وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات بلغت 23 ألفا و84، بينها 1078 وفاة، و16 ألفا و51 حالة شفاء.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بتسجيل حالتي وفاة بالفيروس، و467 إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 10 آلاف و54، بينها 64 وفاة، و2095 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

في السياق، سجلت وزارة الصحة التونسية، 26 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 1374.

وفي الأردن، رصدت وزارة الصحة 4 إصابات، وتعافي حالتين من المرض.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد إلى 1218، من بينها 11 وفاة، وألف و24 حالة شفاء.