مباردة جزائرية لحل الازمة في ليبيا ..ورفض تسليح القبائل

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الأحد 19/7/2020، مبادرة للحل في ليبيا تحظى بقبول من الأمم المتحدة قد تُقدم بالتنسيق مع تونس ، مشيراً الى وجود نظرة إيجابية للحل الجزائري ويمكن أن يكون حلا جزائريا- تونسيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة ، دون اي تعليق من الرئاسة التونسية.

الرئيس الجزائري قال لا نؤيد أي قرار منفرد، والجزائر من مبادئها رفض الأمر الواقع، أي أن تعلن مبادرة وتطلب منا التأييد أو الرفض.

"تبون" لم يكشف عن مضمون هذه المبادرة، لكنه سبق وأن قدم عرضا لاستضافة جولات حوار بين الفرقاء الليبيين تفضي إلى وقف اطلاق النار والذهاب إلى مسار سياسي من خلال انتخاب مؤسسات جديدة ووضع دستور للبلاد ، معلناً عن رفض بلاده قضية تسليح القبائل الليبية. وقال: “سمعت خلال 24 ساعة الماضية حديثا عن تسليح القبائل الليبية للدفاع عن النفس وهذا خطير جد وسنكون أمام صومال جديدة ينعدم معها أي حل”.

وحسب تبون فالتحركات الدبلوماسية لبلاده بشأن الأزمة الليبية “يومية” وعلى مستوى الرئاسة ووزارة الخارجية مع كافة الأطراف، مضيفا: “بالنسبة لتركيا فوزيرا الخارجية في تواصل يومي”.

والأحد، التقى تبون، الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، مطالبا بالتعجيل بحل سياسي للأزمة الليبية.