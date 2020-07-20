انخفاض الدولار مقابل الشيقل اليوم الاثنين 20/7/2020

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل اليوم الاثنين 20/7/2020 ، انخفاض كبير على سعر صرفها ، بالرغم تعافي مؤقت على سعر صرفها.

وجاء سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 20/ 7/2020 مقابل الشيقل على النحو التالي :

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل :3.40

سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل : 4.83

سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيقل : 3.90

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل:0.21

التذبذب في أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل في ظل ظروف اقتصادية صعبة ، وخاصة بعد رفض السلطة استلام المقاصة ، وتأخر صرف الرواتب ، مع اقتراب عيد الاضحى المبارك .

الدولار الأمريكي عالمياً يواصل الارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاربعاء، مع الطلب على الملاذات الآمنة وسط مخاوف الوباء.

الطلب على العملة الأمريكية جاء بالتزامن مع خسائر الأسهم مع زيادة قوية في حالات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي، ليصل العدد الإجمالي لنحو 11.5 مليون شخص.

واستفادت الورقة الخضراء من خسائر اليورو والعملة اليابانية على خلفية بيانات اقتصادية محبطة، حيث شهد الإنتاج الصناعي في ألمانيا زيادة دون التوقعات في شهر مايو ، كما أن إنفاق الأسر اليابانية سجل أسرع وتيرة هبوط على الإطلاق بالفترة نفسها.