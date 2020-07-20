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الملك سلمان يدخل المستشفى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:21 - 20 يوليو 2020
الملك سلمان الملك سلمان
تقارير
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أفادت وسائل إعلام سعودية، فجر اليوم الاثنين، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية لملك السعودية خلال البيان.

 

وختم البيان الذي نشر على حساب وكالة الأنباء السعودية، بتمني الصحة والعافية للملك سلمان بن عبد العزيز.

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