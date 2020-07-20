الملك سلمان يدخل المستشفى

أفادت وسائل إعلام سعودية، فجر اليوم الاثنين، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية لملك السعودية خلال البيان.

#عاجل

بيان من الديوان الملكي : #خادم_الحرمين_الشريفين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.#واس pic.twitter.com/yzd8dEJPdU — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 20, 2020

وختم البيان الذي نشر على حساب وكالة الأنباء السعودية، بتمني الصحة والعافية للملك سلمان بن عبد العزيز.