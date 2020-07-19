رابط تحميل كتاب وللجثث رأي آخر للكاتب محمد الشيخ pdf

يحظى كتاب وللجثث راي آخر للكاتب محمد الشيخ من أكثر بانتشار واسع بين الشباب، كون الكتاب يتعرض لكثير من القضايا الجدلية المتعلقة بالموت والوفاة.

وفي هذه المقالة البسيطة يمكنكم تحميل كتاب وللجثث راي آخر pdf كاملاً، كذلك يمنكم الإطلاع على الكثير من اقتباسات شيقة من كتاب وللجثث راي آخر، كذلك سنستعرض سنضع تقييماً موضوعياً مهنياً للكتاب.

ويقوم الكتاب على قصص واقعية يرويها مؤلف الكتاب الدكتور محمد الشيخ الذي عمل في مشرحة عدلية في مصر، إذ يروي الكثير من القصص المثيرة للموتى، وحالات واسباب وفاتهم.

ويعتبر الكتب من الكتب الواقعية التي تتطرق إلى الكثير من القصص التي حصلت للموتى، ومن المزايا التي تميز بها الكتاب هي السرد القصصي الشعبي الممتع بعيداً عن التكلف بالكتابة.

نبذة عن كتاب “للجثث رأي آخر”:

أصدرت دار شهرزاد للنشر العدد الأول من سلسلة “والموتى يتحدثون أيضًا”، للطبيب الشرعي الدكتور محمد الشيخ، بعنوان “وللجثث رأي آخر”, التي تشارك ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

غلاف الكتاب:

جاء على غلاف كتاب “للجثث رأي آخر” ضمن سلسلة “والموتى يتحدثون ايضًا” عبارة وحوار لافت للانتباه، وآثرنا إلا أن نضعه بين أيديكم، حيث جاء فيه:

اقتباسات ومقتطفات من كتاب وللجثث رأي آخر:

“لدينا في مشرحة زينهم، إذ الهلاك ليس فجائيًا كالأمطار؛ هو يطل عليك من منصات التشريح، من الملابس المتناثرة، من

النوافذ الباكية، من العظام المحطمة، من الطرقات المختنقة بالدم. الوفاة هنا ليس فجائيًا، إلا أن الحياة هي ما تجيء فجأة”.

تحميل كتاب وللجثث رأي آخر pdf – محمد الشيخ

ونظراً لبحث المتابعين والقراء والمثقفين عن كتاب وللجثث رأي آخر، وفرَّ لكم موقع فلسطين اليوم نسخة الكترونية pdf من الكتاب الذي يعتبر من أكثر الكتب مبيعاً في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي.

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