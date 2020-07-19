ماذا قال السيسي للرئيس عباس في المكالمة الهاتفية؟!

اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساندة الشعب الفلسطيني في رفض خطة الضم الإسرائيلية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته، وتحقيق استقلاله الكامل على الاراضي المحتلة عام 1967، جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشدد الرئيس السيسي رفض مصر أي حلول أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، لأنها ستؤدي إلى تأجيج الصراع وخلق عدم الاستقرار في المنطقة.

وجدد الرئيس المصري، التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته وعاصمتها القدس المحتلة على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر ستواصل جهودها مع الأطراف المعنية لتحقيق السلام على أساس الشرعية ومبادرة السلام العربية، مرحبا بالاتصالات الجارية بين حركتي فتح وحماس على طريق توحيد الموقف الفلسطيني، وصولا لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدا استعداد مصر لمواصلة جهودها في هذا الإطار.

وقال الرئيس المصري، "لقد أوفدت وزير الخارجية سامح شكري ليؤكد لكم الموقف المصري الثابت تجاه فلسطين، والاستماع لمواقفكم الحكيمة، وتقديم الدعم الكامل للموقف الفلسطيني".