فوائد ذهبية للاستحمام بالماء البارد!

أعتاد الكثير من الناس على الاستحمام بالماء البارد، غير أن عادتهم تلك في الاستحمام بالماء البارد غير مبنية على علمٍ بالفوائد العديدة للاستحمام بالماء البادر، وهو ما كشفته دراسة علمية موثوقة.

وكشفت دراسة علمية أجراها دوغ كاسا الرئيس التنفيذي لمعهد كوري سترينغر أن الاستحمام بالماء البارد قبل التمارين الرياضية، قد يصنع "العجائب"، لجسم الإنسان، إذ أن التمارين ستكون أكثر أماناً، إلى جانب فوائد عديدة.

وذكر أن الاستحمام بالماء البارد بعد التمرين مباشرة، يوفر الراحة من الألم والالتهاب، ويعطي كافة أنظمة الجسم دفعة تقريباً، لذلك يشعر الكثير من الرياضيين بالنشاط فور الاستحمام بالماء البارد، على عكس الاستحمام بالماء الساخن.

واشار إلى أنَّ كلما زادت سرعة انخفاض درجة حرارة جسمك بعد التمرين، ستعافى من الآلام بشكل أفضل، لافتاً إلى أنَّ ممارسة الرياضة في الحرارة، يجعل الدم يتزيع على الجلد والعضلات والقلب، وعندما تزيل أحد هذه العوامل باستخدام الماء لتبريد بشرتك، يمكن لجسمك أن يعيد الدم إلى مناطق مهمة مثل معدتك وأمعائك، حتى تتمكن من التعامل مع الماء والمغذيات بشكل أفضل، ثم سيكون التعب أقل في وقت لاحق في اليوم أو اليوم التالي.

فوائد ذهنية للاستحمام بالماء البارد: