برشلونة يكتسح ألافيس بخماسية فى ختام مشواره بالدوري الإسباني

اكتسح برشلونة، مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من منافسات الدوري الإسباني "الليجا"، التى عادت منافساتها بعد توقف طويل، استمر لمدة 3 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أنهى فريق برشلونة، الشوط الأول من المباراة، متفوقا بثلاثية نظيفة، افتتح أنسو فاتى، أهداف البارسا، فى الدقيقة 24 من زمن اللقاء، من عرضية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف ميسي، ثانى أهداف الفريق الكتالونى، فى الدقيقة 34، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ريكى بويج.

واختتم لويس سواريز، أهداف برشلونة، فى الشوط الأول، بالدقيقة 44.

وفى الشوط الثانى، أضاف الظهير الأيمن البرتغالى نيلسون سيميدو، هدف الفريق الكتالونى الرابع فى الدقيقة 57.

واختتم النجم الأرجنتيني ميسي، خماسية برشلونة، بتسجيله الهدف الشخصى الثانى فى الدقيقة 75، ليعزز صدارته لقائمة هدافى الليجا، برصيد 25 هدفا، متفوقا بفارق 4 أهداف عن النجم الفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، صاحب الـ21 هدفا.

وعزز برشلونة، وصافته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، خلف ريال مدريد، بطل الليجا، والمتصدر بـ 86 نقطة، قبل مباراته فى التاسعة من مساء اليوم مع ليجانيس.