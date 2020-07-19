تردد قناة الشرق الجديد Elsharq على نايل سات وعرب سات

استبدلت قناة الشرق المصرية المعارضة للدولة المصرية ترددها على عرب سات ونايل سات، وتعتبر القناة من أكثر القنوات المعارضة للسياسات المصرية، لاسيما انها من القنوات المدعومة من الحكومة التركية.

يشار إلى انّ القناة محظورة في جمهورية مصر العربية، نظراً لبثها العديد من المحتويات الإعلامية المناهضة للسياسات الحكومية المصرية، وعلى الرغم من ذلك إلا ان القناة باتت تجذب الكثير من الجمهور العربي والمصرية، وذلك بسبب تقديمها وجهة نظر اخرى غير تلك التي تقدمها الحكومة المصرية.

وسجلت محركات بحثاً مكثفاً على تردد قناة الشرق 2020 التي تبث من تركيا، كونها أحد القنوات المعارضة، إلى جانب أنها تبث العديد من المسلسلات التركية الشيقة مثل مسلسل قيامة ارطغرل.

وتمثل قناة الشرق أحد أوجه الإعلام الإخواني الموجه للتنديد بالحكومة المصرية وتسليط الضوء على السلبيات دون الإيجابيات وتوظيف كافة الجهود والموارد المالية والبشرية لدعم جماعة الأخوان المحظورة .

وساهمت قناة الشرق الفضائية أيضاً بتوفير متطلبات متابعيها من الترفيه الأمن وعرض مجموعة من المسلسلات العربية والمدبلجة الناجحة التي لاقت جماهيرية واسعة في المنطقة العربية بالإضافة لبثها العديد من البرامج الترفيهية والحوارية والإخبارية المنوعة مما زاد أعداد الباحثين عن تردد قناة الشرق الجديد 2020.

تردد قناة الشرق

نايل سات تردد القناة : 12687 – الاستقطاب: افقي – معدل الترميز : 27500 – تصحيح الخطأ : 5/6 نايل ست تردد القناة : 11315 – الاستقطاب : افقي – معدل الترميز : 27500 – تصحيح الخطأ: 5/6 سهيل سات تردد القناة : 11142 – الاستقطاب : عمودي – معدل الترميز : 27500 تصحيح الخطأ : 4/3 هوت بيرد تردد القناة : 11471 – الاستقطاب : عمودي – معدل الترميز : 27500



