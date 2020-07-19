الملك الأردني يجدد رفض بلاده لخطة الضم الإسرائيلية ويحذر من تداعياتها

أكد الملك الأردني عبدالله الثاني اليوم الأحد، رفض بلاده لخطة الضم الإسرائيلية، معتبراً أنها تقوض عملية التسوية في المنطقة، وتزيد من التوتر فيها.

وأوضح الملك عبدالله الثاني خلال استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، مرفوض

وأكد الملك، على "موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على حدود عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية".