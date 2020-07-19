الصحة: تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا في الخليل

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاحد، تسجيل حالة وفاة في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة، أن مواطنة تبلغ من العمر 53 عاماً، توفيت جراء بإصابتها بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين، بسبب الفيروس إلى 64 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة برام الله، قد أعلنت، تسجيل 465 إصابة جديدة في فلسطين من الساعة 12:00 ظهر يوم أمس، وحتى الساعة 11:00 ص.

وأكدت وفاة أربعة حالات جراء الوباء، وهم من سكان: (دورا وسعير والسموع ومدينة الخليل).

وأوضحت الصحة، ان حالات التعافي بلغت 325 حالة تعافٍ، بينها 315 في محافظة الخليل، 5 في محافظة بيت لحم، 3 في محافظة طولكرم، وحالتان في نابلس.

وبيّنت أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 14 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أنها أجرت نحو 3791 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، فيما وصل عدد الحالات النشطة الكلي: 7895 حالة.

يشار إلى ان الحكومة برام الله، قد قرر إغلاق العديد من البلدات والمحافظات في الضفة، ومنعت تنقل المواطنين بينها، مع إغلاق المرافق العامة والترفيهية والسياحية، باستثناء البقاء على المرافق الحيوية مثل الصيدليات والمخابر، وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتُعد مدينة بيت لحم وجنين ومحافظة رام الله والخليل ونابلس، الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، والأعلى في تسجيل الإصابات والوفيات.

مارس الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس، فرض حالة الطوارئ في جميع الاراضي الفلسطينية مدة ثلاثين يومًا، لمنع تفشي عدوى الوباء، فيما مددت الحكومة في رام الله، قرار حالة الطوارئ الشهر الحالي، بعدما تفشى الفيروس بين السكان من جديد.