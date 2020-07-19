هل ستصرف المنحة القطرية لشهر 6 يونيو قبل عيد الأضحى المبارك ؟

يتساءل مستفيدو المنحة القطرية التي تقدمها دولة قطر في إطار دعم الأسر الفقيرة في قطاع غزة بسبب سوء الاوضاع المعيشية والاقتصاددية لهم،عن موعد صرف المنحة الاغاثية لشهر 6 يونيو، وسط جهود تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة مع اللجنة القطرية لتقديم موعد صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

وفي الدفعة الأخيرة للمنحة القطرية عن شهر مايو 2020، فقد استفاد منها نحو 100 ألف أسرة فقيرة بواقع 100 دولار لكل عائلة تُعاني من أزمات مستمرة على مدار السنوات الماضية، جراء تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية لدى السكان.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي, حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا خانقًا على قطاع غزة منذُ ما يزيد عن 13 عامًا، إضافة إلى فرض قيود قاسية على حركة المسافرين ودخول البضائع من وإلى القطاع، تحت حجج واهية.

وزارة التنمية في غزة، أكدت، اليوم، أنّها تبذل جهوداً مع الجهات المعنية لتقديم موعد صرف المنحة القطرية، التي يتزامن موعد صرفها "المعتاد" مع عيد الأضحى المبارك.

في حين، قالت المتحدثة باسم الوزارة، عزيزة الكحلوت: إن" وزارة التنمية لم تتخذ أي قرار حتى اللحظة إزاء تقديم صرف المنحة القطرية قبل العيد".

وشدّدت الكحلوت، على أن التنمية تتواصل مع اللجنة القطرية في القطاع حول تقريب موعد الصرف، مشيرةً إلى أن الوزارة بحثت مع اللجنة إضافة أسماء جدد ووضع معايير جديدة لآلية الصرف.

وذكرت الكحلوت في حديثها صحفي، أن لدى وزارة التنمية توقعات بموعد صرف المنحة القطرية، في نهاية كل شهر أي 27 الشهر أو 28، وهو موعد الصرف الحقيقي التي تم صرفها خلال المنح السابقة.

ونبّهت إلى أنه في الأيام المقبلة سيتضح موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 6 يونيو، لدعم الاسر الفقيرة.

وتتابع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، الذي تفعله كلٍ من وزارة التنمية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد إعلان السفير القطري محمد العمادي صرفها عبر وسائل الإعلام.

وكان السفير القطري العمادي، قد أعلن في يونيو الماضي، عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر مايو (أيار)، والذي كان في تاريخ 17 يونيو الماضي، وتم صرفها عبر فروع البريد في المحافظات كافة، وفق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضح العمادي، أن تأخر وصول أموال المنحة القطرية للقطاع الشهر الماضي، بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فايروس "كورونا".

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020 (اضغط هنا ).