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الهيئة المستقلة تدين احتجاز صحفيين في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:46 - 19 يوليو 2020
مثنى النجار مثنى النجار
تقارير
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أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إعادة توقيف الصحافيين مثنى النجار وطارق أبو إسحاق، من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

و طالبت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم الأحد بالإفراج عنهما واحترام المعايير الدولية التي لا تجيز احتجاز الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي.

يذكر أن الصحافيين النجار وأبو إسحاق قد تم احتجازهما يوم الخميس الموافق 16/7/2020 لمدة سبع ساعات، وأعيد احتجازهما اليوم الموافق 19/7/2020 في نظارة شرطة الشرقية، وذلك على خلفية تقرير صحافي أعدّاه، استضافا خلاله طالبة ادعت وجود خطأ في نتيجتها في امتحان الثانوية العامة.

 

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