موشيه يعالون: نتنياهو يدير "اسرائيل" كرئيس عصابة

قال وزير حرب الاحتلال الأسبق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يدير "اسرائيل" مثل رئيس العصابة.

و نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن يعالون قوله صباح اليوم الأحد: "ن إسرائيل تعيش أزمة قيادة حقيقية، وهناك خطورة أيضا ممثلة في عدم ثقة الرأي العام في القيادة".

يعالون أشار إلى أنه اذا دخلت "إسرائيل" في انتخابات برلمانية للكنيست، قريبا، فإن نتنياهو لن يصبح رئيسا للوزراء، بدعوى تحويل بلاده إلى حالة من الفوضى، وتردي للأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال الاجتماعية.

و طالب وزير الحرب السابق بإقالة نتنياهو، لعدم قدرته على مواجهة جائحة كورونا، ولتسببه في وجود أزمة اقتصادية حقيقية، خاصة وأنه قاد "إسرائيل" إلى ثلاث حملات انتخابية، كلفت البلاد 10 مليارات شيكل.