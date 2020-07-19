حكومة الاحتلال تصادق على اتفاقية لنقل الغاز إلى أوروبا

ذكر موقع "هارتس" العبري، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على اتفاقية المسماه بـ"إيست ميد"، أذ يتم بموجيها مدّ خط انابيب لنقل الغاز إلى أوروبا، من تحت مياه البحر المتوسط.

وكان ما يسمى بوزير الطاقة الإسرائيلي السابق "يوفال شتاينتز"، قد اتفق مع وزراء الطاقة في قبرص واليونان وإيطاليا، لمد أنابيب غاز إلى أوروبا، مطلع العام الحالي.

وأوضح الموقع العبري، أن المشروع خط أنابيب غاز استراتيجي، يبلغ طوله حوالي 2000 كيلومتر، مبينًا أن حوالي 550 كيلومترًا من خط الانابيب يمتد على الشاطئ و1350 كيلومترًا من البحر، كما وتقدر تكلفة المشروع بنحو 6 مليارات يورو.

وأشار إلى أن المشروع الجديد سيسمح للاحتلال بتصدير الغاز الطبيعي إلى دول جنوب شرق أوروبا، إضافة إلى ربط حوض شرق البحر المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد، في حين، سيكون قادرًا على نقل بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.