رابط موقع نتائج التاسع في سوريا ٢٠٢٠ حسب الاسم ورقم الاكتتاب

نتائج التاسع سوريا ٢٠٢٠، حيث من المتوقع صدور النتائج لطلاب الصف التاسع الأساسي في دولة سوريا للعام الدراسي بين ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم السوري moed.gov.sy عن الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد العلامات، وذلك بعد صدور النتائج النهائية الخاصة بالصف التاسع الاساسي والاعدادي الشرعية لعام ٢٠٢٠.

نتائج التاسع سوريا ٢٠٢٠

ومن المتوقع صدور النتائج النهائي للصف التاسع الاساسي عن عام ٢٠٢٠ م من خلال الموقع الوزاري الرسمي الذي حددته الوزارة السورية، وذلك لكي يتاح لطلاب محافظات، دمشق ، ودرعا، ودير الزور، وحلب ، وحماة، والحسكة، وحمص، وإدلب، القنيطرة، اللاذقية، الرقة، طرطوس، السويداء من الاطلاع على النتائج المقرر ظهورها.

و سيتم الإعلان عن رابط الفحص من قبل وزارة التربية والتعليم، ويكون ذلك من خلال إدخال الاسم الثلاثي وكذلك رقم الاكتتاب، ويكون ذلك عبر المواقع الخاص للوزارة على شبكة الإنترنت.

ويكون ذلك عن الامتحانات التي قدمها طلاب الصف التاسع الأساسي وكذلك الاعدادية الشرعية والتي قد تم بداية عقدها في الواحد والعشرين من شهر يونيو الماضي، والتي استمرت قائمة إلى الثامن من شهر يوليو، الجاري، وذلك بالنسبة إلى التعليم الأساسي أما الاعدادية فقد انتهت في الرابع عشر من تموز، وقد أعلنت الوزارة اتخاذها للجميع الإجراءات الاحترازية من أجل حماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك قد قامت وزارة التربية والتعليم السورية بالإعلان عن بداية المرحلة الثانية لامتحانات الدورة الثانية، ويكون ذلك في يوم الأحد الموافق التاسع من شهر أغسطس، وتستمر إلى يوم الأربعاء الموافق ١٩ آب، اما بالنسبة الى الاعدادية الشرعية وتستمر إلى العشرين من شهر أغسطس.

نتائج التاسع 2020 موقع وزارة التعليم

وفى النهاية قد قمنا بتوفير جميع المعلومات التي تختص موضوع نتيجة الصف التاسع بسوريا، وأنه سوف يتم اعلان النتائج من خلال الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية، زهو الرابط الرسمى الوحيد الذى سوف يتم نشرة أو اعلان النتيجة من خلاله، داعين الله ان يوفق جميع طلاب سوريا.