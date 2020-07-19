حالاً تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات ، إذ تعد قناة لنا السورية من أرقى القنوات المحلية والعربية حتى الان، حيثُ تتميز القناة بجودة مضمونها الإعلامي عبر بث العديد من المسلسلات والبرامج الدرامية والفنية، وهي نادرًا من تبث برامج سياسية، في حينن تأسست في تاريخ 11 مايو عام 2018، لتكون بداية انطلاقتها الرائعة في إضفاء آراء المواطنين السورين ومشاكلهم وامور حياتهم اليومية.

قناة لنا السورية، ابدعت في مشوارها في بث المسلسلات والبرامج المختلفة، حيث حققت أعلى نسبة مشاهدات مقارنة مع القنوات السورية المحلية، نظرًا لملامستها هموم السكان، والترفيه عنهم بالمسلسلات وبالبرامج الفنية، فيما يتصدر ترددها قائمة الأعلى بحثًا على محرك جوجل العالمي.

وكالة فلسطين اليوم حرصت وبقوة في هذه المقالة الرائعة، على توفير تردد قناة لنا السورية مع ابرز برامجها المعروضة.

وفيها ايضًا، وفرنا لكم رابط صفحة القناة على الفيس بوك، وفيها تبث يوميًا محتواها الإعلامي وكل ما ستبثه في الأيام المقبلة ليكون متابعيها على إطلاع تام (اضغط هنا )، ورابط قناة لنا السورية على منصة اليوتيوب للفيديو (اضغط هنا ).

ويواصل الباحثون عن تردد قناة لنا السورية 2020، بشكل دوري، إذ عكفت قناة لنا السورية علرى أكثر من تردد بأكثر من نظام تعمل عليه منها تردد قناة لنا بلس، وتردد قناة لنا اتش دي.

وحصدت قناة لنا السورية على مئات الالاف من المشاهدات في برهة قصيرة، لنجاح مضمونها على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

وحققت قناة لنا السورية نجاحًا باهرًا في الوصول لقاعدة جماهيرية كبيرة على المستوى العربي والمحلي ومن فئات مختلفة، بعد إطلاق ترددها الجديد، إذ استخدمت تقنية جيدة في بث محتوها المميز يدون انقطاع او تشويش.

قناة لنا السورية LANA TV، تهم في تقديم المسلسلات القديمة والحديثة، وبهذا استطاعت القناة أن تبني لها جمهور كبير.

برامج قناة لنا السورية LANA TV :

وتعرض قناة لنا السورية برامجها المختلفة بشكل مجاني وغير مشفر على مدار الـ24 ساعة، فيما يلي برامج القناة الستة.

1-وبرنامج ما ورد.

2-وبرامج حكايتي.

3-برامج قناة لنا السورية.

4-وبرنامج الرأي العام.

5-وبرنامج من البابوج للطربوش.

6-وبرنامج لازم نحكي.

تردد قناة لنا السورية LANA TV على القمر الصناعي نايل سات :

وتبث قناة لنا السورية LANA TV عبر ترددها الجديد 2020، التي يعرض البرامج والمسلسلات المتنوعة على مدار الـ24 ساعة.

تردد قناة لنا السورية LANA TV:

اسم القناة: قناة لنا بلس

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: h

اسم القناة: لنا السورية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: v

اسم القناة: تردد لنا السورية هد lana tv hd

القمر: نايل سات

التردد: 11373

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: h