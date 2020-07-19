اضبط تردد قناة الجديد اللبنانية al jaded 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الجديد اللبنانية al jaded 2020 على القمر الصناعي نايل سات ، إذ اشتهرت قناة الجديد اللبنانية في أعمالها الإعلامي المميز من خلال برامجها الحصرية ونشراتها الإخبارية، في حين كان أول بث لها عام 2001، ومنذُ ذلك التاريخ ابدعت القناة في مشوارها الإعلامي، حتى استطاعت ان تنافس القنوات المحلية اللبنانية والعربية.

وحققت قناة الجديد اللبنانية في الفترة الأخيرة، أوسع جمهور لها سواء كان في لبنان أو في الدول العربية الأخرى منها: سوريا ومصر والأردن وغيره، وذلك لقيمة مضمونها الجيد والذي يلبي كافة رغبات جمهورها ومتابعيها.

وفي هذه المقالة الرائعة، حرصت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على توفير تردد قناة الجديد 2020، على نايل سات، بالإضافة إلى نشأتها وأبرز مسلسلاتها.

وقبل أن نبدأ في وضع تردد قناة الجديد، لفقد وضعنا لكم رابط الموقع الرسمي للقناة وهو ( اضغط هنا ).

تحميل تطبيق قناة الجديد اللبنانية على متجر جوجل (اضغط هنا ).

تعرف على قناة الجديد اللبنانية al jadeed

نوفر لكم تردد الجديد اللبنانية عبر القمر الصناعي نايل سات، لكن دعونا نتعرف علي بداية هذه القناة، حيث كانت بدايتها منذ حقبة التسعينات، وبعد عرضها بعدة سنوات توقفت مرة أخري ولا يعلم أحد السبب، وقد يكون بسبب عدم شهرتها في ذلك الحين باسم “نيو بيتي”، ولكنها عادت من جديد عام 2001.

وقناة الجديد اللبنانية قامت بتغطية كثيراً من الأمور الاجتماعية والسياسية، وقامت بتوفير كل ما يخص الزوق العام للمتابع العربي، حيث نقلت برامج كثيرة ومتنوعة عبر شاشاتها، بجانب مسلسلات رمضان التي عرضتها وحصلت علي أعلي نسب مشاهدة عام 2010 منذ عشرة أعوام، وما زالت مستمرة في عرض مسلسلات رمضان 2020.

تردد قناة الجديد 2020 على النايل سات

القمر : نايل سات

التردد: 12130

الاستقطاب: عمودي v

الترميز: 11316

معدل التصحيح الخطأ: 6/5

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برامج قناة الجديد 2020

تعرفنا علي تردد قناة الجديد 2020 علي النايل سات، ونتعرف الآن علي قائمة البرامج التي تقوم بنقلها كالآتي:

برنامج تحت السيطرة للإعلامية “اروي”.

برنامج سياسي وإخباري للإعلامي “طوني خليفة”.

برنامج الحدث يتناول كثيراً من القضايا الخاصة بالوطن العربي.

نصل بكم الى نهاية مقالنا في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية حول تردد قناة الجديد اللبنانية 2020، كما سنرفق لكم في مقالات اخرى العديد من الموضوعات حول الترددات الأكثر بحثا على جوجل وفي حال تغير تردد القنوات المعروفة.