تبرعات بقيمة 1.79 مليون يورو من ايطاليا لدعم برنامج الانروا الصحة

وقعت الحكومة الإيطالية اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" بقيمة 1,79 مليون يورو لدعم برنامج الوكالة الصحي.

وسيؤمن هذا التمويل عملياتياً لمدة عام واحد لثلاث عيادات تابعة لـ"الأونروا" هي عيادة خانيونس وعيادة المغازي وعيادة بيت حانون، بحسب بيان للوكالة الأممية.

وقالت إن هذا من شأنه أن يوفر سبل الوصول لحوالي 177,000 لاجئ من فلسطين من خلال أكثر من 640,000 استشارة طبية.

وأضافت "هذا التبرع يقدم دليلاً إضافياً على إلتزام إيطاليا وثقتها بعمل "الأونروا" الذي يعد دورها مركزياً في تأمين الخدمات الصحية الأساسية للاجئي فلسطين، وتحديداً في غزة"، يقول جوسيبي فيديل القنصل العام لإيطاليا في القدس، هذا الدعم يعد الآن أهمي من أي وقت مضى، في ضوء المخاطر التي تفرضها جائحة كوفيد-19 على النظام الصحي في غزة، والذي هو متضرر أصلا جراء أوجه النقص طويلة الأمد، كما أن هذا التبرع يعد جزءا من حزمة الفريق الأوروبي التي تعمل على جمع الجهود من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم الحرب ضد جائحة كوفيد-19 في فلسطين".

من جهتها، قالت رئيس مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي "كريستينا ناتولي" أنه من خلال هذا المشروع، فإن الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي تجدد دعمها طويل الأمد لـ"الأونروا" في تقديم الخدمات الصحية للاجئي فلسطين في غزة.

بدوره، أعرب رئيس علاقات المانحين بـ"الأونروا" مارك لاسواوي، عن شكره بالقول "نحن ممتنون للغاية من الحكومة الإيطالية لهذا الدعم طويل الأمد تجاه الأونروا وتجاه لاجئي فلسطين، إن هذا التبرع السخي يعد ذا أهمية حيوية لمساعدتنا في تقديم خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة، وخصوصا في وقت يتسم بانعدام يقين كبير بسبب جائحة كوفيد-19 وحين تكون مسألة حماية صحة ورفاه لاجئي فلسطين أكثر أهمية من ذي قبل".

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأونروا الصحي يعمل على تشغيل وإدارة 22 مركز صحي في سائر أرجاء قطاع غزة الذي يعيش الآن عامه الثالث عشر من الحصار.

وفي عام 2019، قدمت الأونروا 4,2 مليون استشارة طبية للاجئي فلسطين في غزة، وهي تواصل عملها في خدمة حوالي 1,5 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها هناك بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية والاجتماعية.

وتعد الحكومة الإيطالية داعماً قوياً للأونروا، وهي في عام 2019 تبرعت بأكثر من 13 مليون يورو لدعم خدمات الوكالة الحيوية للاجئي فلسطين.