قطاع السياحة الفلسطيني يتكبد خسار بنحو 2 مليار دولار بسبب أزمة "كورونا"

تكبد قطاع السياحة الفلسطيني إلى خسائر فادحة، منذُ بدء تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، مارس الماضي.

وأكد أمين سر جمعية الفنادق العربية جمال النمر، اليوم الأحد، أن قطاع السياحة تكبد خسائر فادحة قرابة 2 مليار دولار، حتى الآن.

وقال النمر: إن "قطاع السياحة الفلسطيني خسر الموسم هذا العام".

وأضاف أنه لا يوجد أي افق لانتهاء أزمة كورونا، وفي تصريحه لوكالة "وطن"، تابع :"أن القطاع لم يعمل بالمطلق، حتى اليوم".

وحال استمر إغلاق قطاع السياحة، نبّه النمر، من ارتفاع نسبة البطالة والفقر بين العائلات.

ودعا النمر، الحكومة الفلسطينية إلى إيلاء قطاع السياحة اهتمامًا أكبر ومنعه من تكبد المزيد من الاضرار.

يشار إلى ان الحكومة برام الله، أعلنت في أواخر مارس الماضي، فرض حالة الطوارئ القصوى مدة ثلاثين يومًا، وشملت إغلاق المرافق العامة والترفيهية والسياحية، باستثناء المرافق الحيوية، فيما مدت الحكومة قرارها الشهر الحالي.