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فيديو لحظة اعتقال محافظ القدس عدنان غيث

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:10 - 19 يوليو 2020
اعتقال محافظ القدس اعتقال محافظ القدس
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 19/7/2020 ، محافظ القدس عدنان غيث ، بعد مداهمة منزله في بلدة سلوان جنوب القدس، والعبث بمحتوياته.

ويشار ان المحافظ غيث اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

 
#شاهد لحظة اعتقال قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث من منزله ببلدة سلوان

#شاهد لحظة اعتقال قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث من منزله ببلدة سلوان

Julkaissut ‎وكالة فلسطين اليوم الإخبارية‎ Sunnuntaina 19. heinäkuuta 2020

 

 

 
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