لجنة دعم الصحفيين تُدين عرض الصحفيين النجار وأبو اسحاق على النيابة للمرة الثانية

أدانت لجنة دعم الصحفيين اليوم الأحد 19/7/2020، بشدة عرض الصحفيين مثنى النجار وطارق أبو اسحاق على النيابة العامة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة للمرة الثانية بناءً على شكوى تقدمت بها وزارة التربية والتعليم .

وأكدت لجنة دعم الصحفيين، أن قضية الزميلين مثنى النجار وطارق ابو اسحاق لا تستوجب مطلقاً عرضهما على النيابة وبالإمكان حلها دون تدخل الأجهزة الأمنية.

وبينت لجنة دعم الصحفيين أنه على ضوء تزايد الاستدعاءات للصحفيين على خلفية النشر فإنها تدعو لتشكيل لجنة من الأطر والمؤسسات الصحفية بالتعاون مع وزارة الإعلام الفلسطينية في غزة لحل قضايا الصحفيين بعيداً عن تدخل الأجهزة الأمنية.

وأشارت لجنة دعم الصحفيين إلى أن لجنة الأطر والمؤسسات والكتل الصحفية سجلت نجاحات مهمة لحل قضايا الصحفيين إلى جانب المؤسسات الحقوقية وبإمكانها أن تكون قادرة في ظل الانقسام السياسي الفلسطيني على حل المزيد من القضايا المتعلقة بالصحفيين والمؤسسات الصحفية .