ظريف: علاقات إيران مع العراق توطدت

أكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد 19/7/2020، أن العلاقات بين إيران والعراق قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل، مشيراً إلى ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، في بغداد: من الواجب دائمًا أن نكون مطلعين وعلى استعداد كامل لمواجهة التهديدات الامنية التي تشكلها الجماعات الارهابية، بما في ذلك تنظيم "داعش".

وأوضح ظريف أنه بحث مع نظيره العراقي مواضيع متفرقة تتعلق بالملاحة والحدود المائية، وربط السكك الحديدية بين البلدين من الجنوب، مؤكدا أن الامكانات الاقتصادية للجانبين في مجالات الطاقة والتجارة قادرة حتى مع وجود فيروس كورونا على الاسهام في تطوير وخدمة الشعبين الايراني والعراقي.

وشدد على أن علاقات بلاده مع العراق "توطدت ولن تتزعزع ابدا" وهي قائمة على أساس الاحترام المتبادل وحفظ سيادة البلدين، مبدياً ترحيبه بدور العراق في منطقة الخليج.

من جانبه قال وزير الخارجية العراقي أنه بحث مع ظريف العلاقات الاقتصادية، لافتاً الى ان جانبا من التبادلات التجارية قد تضرر مؤقتا بسبب الاجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا ، لكننا في هذا اللقاء أكدنا على استمرار تنمية العلاقات التجارية بين البلدين رغم جائحة كورونا.

واضاف الوزير العراقي انه بحث مع ظريف موضوع السياحة الدينية بين ايران والعراق في ظل القيود الصحية المتعلقة بمواجهة كورونا.

وفي المجال الاقليمي قال فؤاد حسين أن اللقاء تضمن التأكيد على حفظ سيادة العراق الوطنية، حيث أكد ظريف ان العراق القوي يعني قوة المنطقة .

كما أكد الوزير العراقي على رعاية المصالح الاقليمية المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وإبعاد المنطقة عن التوترات الدولية، موضحا ان العراق يريد علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار.