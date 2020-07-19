رغم غيابه عن الجلسة.. تأجيل محاكمة نتنياهو حتى يناير 2021

قررت ما تسمى بحكمة الاحتلال "الاسرائيلي اليوم الاحد 19/7/2020 " تأجيل محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو" لبداية العام المقبل يناير 2021.

المحكمة رفضت تأجيل المحاكمة لسنة وفقا لطلب وكلاء الدفاع عن نتنياهو، حيث وجهت المحكمة 3 تهم هي "الرشوة، وإساءة الائتمان والاحتيال".

نتنياهو غاب عن حضور الجلسة الثانية، اليوم والتي عقدت لبحث موعد الانتقال إلى مرحلة تقديم الأدلة، وتحديد الجدول الزمني للجلسات، حيث لم تلزمه المحكمة بالمثول أمامها، بخلاف الجلسة الأولى التي عقدت في شهر أيار/مايو الماضي.

تقديرات نشرتها الصحف الإسرائيلية، توقعت أن تستغرق محاكمة نتنياهو ما بين عامين أو ثلاثة.

ويشار الى ان "اسرائيل" تشهد هذه الأيام، خروج في عدة تظاهرات، احتجاجا على التداعيات الاقتصادية للأزمة الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا المستجد، ورفضا لطريقة إدارة حكومة نتنياهو للأزمة.