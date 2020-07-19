تسجيل 1414 إصابة جديدة بفيروس كورنا في "إسرائيل"

أعلنت ما تسمى بوزارة الصحّة "الإسرائيليّة"، اليوم الأحد 19/7/2020، إصابة 1414 شخصًا بفيروس كورونا المستجدّ خلال آخر 24 ساعة.

وأفادت الوزارة، أن عدد المصابين الفعليين ارتفع إلى 27729، منهم 238 مصابًا بحالة خطيرة و62 مصابا يخضعون لأجهزة تنفّس صناعي.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 406، بوفاة 4 أشخاص من منتصف ليل السبت – الأحد.

وفي البلدات العربيّة، تصدّرت رهط الإصابات بـ465، تليها عرعرة النقب بـ302 ثم باقة الغربيّة بـ243 و170 بكفر قرع.

وفرضت الحكومة الإسرائيليّة تقييدات خلال أيام الأسبوع، تشمل إغلاق المعاهد الرياضيّة، وقصر عمل المطاعم على الإرساليّات والسفريّات (تيك أوي) بدءًا من بعد غدٍ، الثلاثاء، وتحديد القدرة الاستيعابيّة للمطاعم داخل الفنادق بـ35% من قدرتها الحاليّة، ومنع التجمّعات داخل الأماكن المغلقة لأكثر من 10 أشخاص (باستثناء أماكن العمل) وخارجها لأكثر من 20 شخصًا.

وستشتدّ التقييدات في نهاية الأسبوع عبر إغلاق المتاجر والمجمعات التجاريّة والأسواق وصالونات الحلاقة، وحدائق الحيوان، والمكتبات والمتاحف والبرك والمناطق السياحيّة.

وكلفت الحكومة رئيسها، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، بحسم موضوع جهاز التعليم، بعدم عارض وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، إغلاق المدارس الصيفية.