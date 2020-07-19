جهاز تنفس صناعي محمول تكشف عنه ايران

كشفت مدينة شيراز جنوب ايران عن النموذج الأولي لجهاز التنفس الصناعي المحمول "فنتيلاتور" بحضور رئيس منظمة الغذاء والدواء ، مزود بتقنية IOT للاستفادة من الانترنت ، وتم تصنيعه بالتعاون بين شركة مستكشفو البيانات الصحية ومركز تطوير المعدات الطبية وجامعة شيراز للعلوم الطبية وشركة مصالنه الاتصالات الايرانية.

وبينت ان احدى مزايا هذا الجهاز هي إمكانية الوصول إلى محطة التمريض عبر الإنترنت من داخل سيارة الإسعاف أو غرفة معزولة أو المنزل.

واعتبر مساعد وزير الصحة الايراني ان جامعات شيراز تعتبر مرجعا في مختلف المجالات بالبلاد، مضيفا: ان إنتاج نموذج أولي لهذا الجهاز هو عمل مهم وقيم تم إنجازه بمشاركة مجموعتين من الصحة والإلكترونيات معًا.

وتابع قائلا: تعتبر الخطوات التي يتم اتخاذها ذات قيمة كبيرة بالنظر إلى النمو السريع للعلوم في العالم.

وتطرق الى أزمة فيروس كورونا في البلاد والعالم، وظروف الحظر المفروض على إيران، واصفا هذه الإجراءات بأنها طريقة لقطع اعتماد البلاد على الخارج، بمساعدة العلماء والباحثين والخبراء.

ولفت رئيس منظمة الدواء والغذاء الى زيادة 45 ضعفا في مجال انتاج الكمامات والملابس الواقية في البلاد، وقال: كما سيتم إنتاج أدوية علاج كورونا في أقرب وقت ممكن.