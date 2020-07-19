الصحة : تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين 315 منها من الخليل

أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الاحد 19/7/2020، عن تسجيل 465 إصابة جديدة في فلسطين من الساعة 12:00 ظهر يوم أمس، وحتى الساعة 11:00 ، في حين بلغت أعدام الوفيات 4 حالات وفاة في دورا وسعير والسموع ومدينة الخليل

• حالات التعافي: 325 حالة تعافٍ، بينها 315 في محافظة الخليل، 5 في محافظة بيت لحم، 3 في محافظة طولكرم، وحالتان في نابلس.

• الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 14 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي

- إجراء 3791 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 7895

- عدد حالات التعافي: 325

- عدد حالات الوفاة: 62

توزيع الإصابات الجديدة على المحافظات 465:

محافظة القدس (120): مدينة القدس 120

محافظة رام الله والبيرة (8): مخيم دير عمار 8

محافظة الخليل (321): مدينة الخليل 96- حلحول 2 - بيت أولا 2- يطا 11- تفوح 3- بني نعيم 3- دورا 14- السموع 9- الريحية 8 - بيت أمر 1- بيت كاحل 59 - ترقوميا 19- سعير 6- مخيم الفوار 2- الشيوخ 12- خاراس 1 – إذنا 67 – دير سامت 6

محافظة بيت لحم (1): مدينة بيت لحم 1

محافظة سلفيت (1): رافات 1

محافظة جنين (5): اليامون 1- قباطية 1- رابا 1 كفر دان 2.

محافظة نابلس (3): مدينة نابلس 2- عصيرة الشمالية 1

محافظة قلقيلية (6): قلقيلية 6