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القدرة : 3 إصابات متبقية بـ"كورونا" في غزة ومغادرة 266 محجوراً حتى الأسبوع الجاري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:03 - 19 يوليو 2020
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تقارير
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أكد د. اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة اليوم الاحد 19/7/2020، ان قطاع غزة لم يسجل اي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في غزة ، وان ما تبقى هو 3 إصابات في مستشفى العزل وسُيعلن عن تعافيها خلال الأيام القادمة .

وقال القدرة خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، ان عدد المتواجدين في العزل الصحي 266 مواطناً سيتم مغادرتهم خلال الاسبوع الجاري والقادم ، موضحاً ان معظم الحالات مرضية تم إدخالهم من بوابة بيت حانون ويتم اعطاء العلاجات لهم.

واوضح انه جرى الفحص المخبري الاولى لهم وظهرت النتائج سلبية ، وسيتم الفحص المخبري الثاني خلال الفترة المقبلة .

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