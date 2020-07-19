أمير الكويت يخضع لعملية جراحية ونواف الأحمد ولي العهد مسيراً للأعمال

أصدر مرسوم ملكي كويتي أمس السبت بتولي ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الذي سيخضع يجري عملية جراحية .

صحيفة القبس الكويتية ، أشارت إلى تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم واقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها لمجلس الأمة وإصدار المراسيم بقوانين وفقا لحكم المادة (71 ) من الدستور وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية .

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قد صرح أمس بأنه صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا.

وقال الجراح إن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح دخل المستشفى الأميري صباح السبت لإجراءات فحوصات طبية، بعد تعرضه لوعكة صحية ونشر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على حسابه بتويتر أمس أن الأمير يجري الفحوصات الطبية المعتادة وأنه بصحة جيدة.

أمير الكويت يبلغ من العمر 91 عاما وقد عانى مشاكل صحية في العام المنصرم، حيث تلقى العلاج عام 2019 في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع وتخلّلها إلغاء لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب وضعه الصحي.

وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) وقد سمّي في منصبه في 2006 بعد إجماع من أفراد العائلة الحاكمة الذين اختاروه لتولي المنصب، نظرا لشعبيته داخل الأسرة وصورته كسياسي متواضع يعمل بعيدا عن الأضواء.