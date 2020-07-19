يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 19/7/2020، انخفاض طفيف على جميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

وتقدم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.

ويحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم باهتمام كبير بين المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين والمستثمرين، كونه مرتبط بالاقتصاد العالمي.

وقد تدهور اقتصاد الكثير من الدول خلال الآونة الأخيرة بسبب تفشي "فيروس كورونا"، إلا أن الذهب يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدولار الأمريكي

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 200.26 شيكل $58.24

سعر الذهب عيار 22 183.57 شيكل $53.39

اسعار الذهب عيار 21 175.23 شيكل $50.96

اسعار الذهب عيار 18 150.20 شيكل $43.68

سعر الذهب عيار 14 116.82 شيكل $33.97

سعر الذهب عيار 12 100.13 شيكل $29.12

اسعار أوقية الذهب 6,228 شيكل $1,811

اسعار جنيه الذهب 1,402 شيكل $407.70

اسعار كيلو الذهب 200,258 شيكل $58,241

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 يوليو 200.26 175.23 150.20 116.82 100.13

17 يوليو 200.30 175.27 150.23 116.84 100.15

16 يوليو 198.81 173.96 149.11 115.97 99.40

15 يوليو 199.70 174.74 149.77 116.49 99.85

14 يوليو 200.34 175.30 150.26 116.87 100.17

13 يوليو 199.25 174.35 149.44 116.23 99.63

12 يوليو 200.03 175.03 150.03 116.69 100.02

11 يوليو 200.04 175.04 150.03 116.69 100.02

10 يوليو 200.09 175.08 150.07 116.72 100.05

9 يوليو 200.13 175.11 150.10 116.74 100.06