تعليمات لتفادي تأثير موجه الحر على مزارع الابقار بغزة

أصدت وزارة الزارعة بغزة اليوم الأحد 19/7/2020، سلسلة من التعليمات لتفادي موجة الحر القادمة التي ستضرب الاراضي الفلسطينية "قطاع غزة " ، ومدى تأثيرها على مزارع المجترات وخاصة الابقار.

وبينت الوزارة ان هناك بعض الامور التي يجب مراعاتها عند ارتفاع درجات لحرارة في فصل الصيف واهمها:-

1. يجب طلاء خزانات المياه باللون الأبيض ووضع مكعبات من الثلج في حالة ارتفاع درجات الحرارة الي الدرجة القصوى.

2. يجب وضع هوايات داخل مزارع الابقار لتلطيف الجو وكذلك جهاز ضخ الماء على شكل ضباب.

3. عدم تزاحم الحيوانات داخل المزرعة وزيادة المساحة بين الحيوانات لتقليل الاجهاد الحراري.

4. وضع مشارب الماء في مكان مظلل وبارد بعيد عن اشعة الشمس لتفادي سخونة المياه.

5. وضع الحيوانات القريبة من الميلاد والمواليد في أماكن باردة مع توفير المياه باردة مع وضع فيتامين c لتقليل الاجهاد الحراري.

6. في حالة هبوب رياح الخماسين يجب اغلاق ستائر المزرعة وتشغيل نظام الرش فوق سطح المزرعة.

7. جز صوف الاغنام وعمل مغطس مائي مع مادة مطهرة لقتل الحشرات الضارة.

8. تقديم الاعلاف المركزة في الصباح الباكر وبعد العصر ووضع الاعلاف الخضراء للحيوانات.

9. يجب تلقيح الحيوانات في ساعات الصباح الباكر او في ساعات المساء حتى تتم عملة التلقيح بشكل مناسب وزيادة الخصوبة.

10. يجب عدم إعطاء التطعيمات في وقت الظهيرة ويجب إعطائها في ساعات المساء.