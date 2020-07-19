سوريا تنتخب اليوم أعضاء مجلس الشعب

فتحت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا اليوم الأحد 19/7/2020، صناديق الاقتراع أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

وقالت مصادر إعلامية، أن الانتخابات التشريعية في سوريا بدورته الثالثة بدأت منذ الساعة السابعة بتوقيت المحلي بعد وصول وكلاء المرشحين الى مراكز الانتخابية وسط حشد من الشعب السوري انتظر بدء العملية الانتخابية قبل فترة من انطلاقها.

وأضافت، أن اللجنة القضائية في سوريا اعلنت عن وجود 1656 مرشحاً بينهم 200 إمراة يتنافسون على 250 كرسي انتخابي في هذه الانتخابات التي تجري في 7277 مركزاً انتخابياً.

وأشارت إلى تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على العملية الانتخابية في سوريا قائلاً بأن الحكومة السورية فرضت على كل منتخب ان يحمل قلمه الخاص به للمشاركة في هذه الانتخابات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الحكومة للحد من تفشي هذا الفيروس.

وذكرت المصادر بان الانتخابات التشريعية السورية ستنتهي عند الساعة السابعة مساءً اي بعد 12 ساعة من انطلاقها ويمكن ان تمدد حسب الضغط الشعبي للانتخاب وسط توقعات بتزايد عدد المشاركين في الساعات المقبلة.

وبدأت مرحلة الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من موعد انطلاق عملية الاقتراع، وتوقفت جميع أشكال الدعاية الانتخابية في جميع الوسائل الإعلامية والإعلانية، وذلك حسب قانون الانتخابات العامة.

ويمر البلد بظروف اقتصادية حساسة سواء من اثار الحرب العسكرية او نتيجة الحرب الاقتصادية الاميركية والغربية والحصار الذي يؤثر على الحياة اليومية للشعب في ظل جهود وقرارات من الرئاسة والدولة لتخفيف آثاره، ويترقب المجتمع السوري بأن يسهم الواصلون الى مقاعد البرلمان بتغيير الواقع المعيشي.

ويتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد بموجب الدستور من خلال إصدار المراسيم التشريعية وإقرار الموازنة العامة وإعلان الحرب والسلم وتصديق المعاهدات الخارجية كما يمارس سلطة رقابية على الحكومة من خلال مساءلة الوزراء وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها.