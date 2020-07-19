استمرار التظاهرات الحاشدة في إسرائيل ضد فساد نتنياهو

تواصلت التظاهرات "الإسرائيلية" الحاشدة احتجاجاَ على سياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، أن شرطة الاحتلال استخدمت المياه لتفريق متظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو، بعد تظاهرهم احتجاجا على فساده وطريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت القناة العبرية أنه الآلاف تجمعوا في مدينتي، القدس و"تل أبيب"، للمناداة باستقالة نتنياهو، في وقت ألقت الشرطة القبض على بعضهم، بعدما نجحت في تفريق بعضهم بالمياه، واستخدام الغاز المسيل للدموع.

ويشار إلى أن "الإسرائيليين" يتظاهرون بصورة شبه يومية، منذ أسبوع تقريبا، ضد الحكومة، نتيجة لتردي الأحوال الاقتصادية وسوء الأوضاع الاجتماعية في ظل الارتفاع المطرد في حالات الإصابة بفيروس كورونا وإعادة فرض القيود لكبح تفشي المرض.