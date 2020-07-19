"وضع الحرب" في الصين

بعد الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا ، اعلنت السلطات في إقليم شينجيانغ غربي الصين "وضع الحرب" ، بعد تسجيل 17 حالة اصابة مؤكدة، و 23 حالة عدوى بدون أعراض ، مع وضع 269 شخصا تحت الملاحظة.

وقالت السلطات الصينية عن حدوث طفرة صغيرة في منتصف الأسبوع، وبحلول يوم الخميس وضعت السلطات مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ قيد الإغلاق. وتم بشكل سريع تعليق الرحلات الجوية وخدمات مترو الأنفاق وخدمات القطارات، بالاضافة الى منع التجمعات العامة .

وصدر عن "تشانج وي" مدير لجنة الصحة ببلدية أورومتشي بياناً في وقت متأخر من يوم السبت، قامت السلطات الصحية بتخصيص الموارد لشينجيانغ وستنقل طواقم طبية لإجراء فحوصات مكثفة في جميع أنحاء أورومتشي.

ويشار الى ان السلطات الصينية سيطرت إلى حد كبير على فيروس كورونا من خلال إجراءات الإغلاق الصارمة ، منذ ظهور الفيروس لأول مرة في وسط مدينة ووهان في أواخر عام 2019.