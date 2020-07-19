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زعيم كوريا الشمالية يعقد اجتماعاً لبحث تعزيز رادع الحرب

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:27 - 19 يوليو 2020
زعيم كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية
تقارير
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عقد زعيم كوريا الشمالية أمس السبت 18/7/2020،  اجتماعاً للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم وناقش "القضايا الرئيسية بشأن مواصلة تعزيز رادع الحرب في البلاد".

وناقش الاجتماع الذي عقد أمس السبت "المهمة الاستراتيجية" للوحدات العسكرية الرئيسية للتعامل مع "الوضع العسكري حول شبه الجزيرة الكورية" ووافق على "مؤشرات رئيسية لخطة إنتاج الذخائر".

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "الاجتماع الموسع ناقش قضايا تكثيف تعليم الحزب وتوجيه القادة والمسؤولين السياسيين بالجيش الشعبي" و"شدد على ضرورة تسليح الضباط القادة الشباب".

وأضافت أنه تم عقد اجتماع مغلق بعد ذلك للنظر في المهمة الاستراتيجية للوحدات الرئيسية للتعامل مع الوضع العسكري في المنطقة المجاورة لشبه الجزيرة الكورية والتهديد العسكري المحتمل، ومناقشة القضايا الرئيسية لمواصلة تعزيز رادع حرب للبلاد، بحسب وكالة "يونهاب" الكوروية الجنوبية.

ووقع كيم على أوامر تنفيذ المهام التي تم التعامل معها خلال الاجتماعات، وفق المصدر ذاته.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الإجراءات التي تمخضت عن الاجتماعات بأنها "قرار تاريخي" من شأنه "ضمان مستقبل ثورة جوتشي (أيديولوجية الاعتماد على الذات) مع قوة عسكرية موثوقة".

ولم تذكر الوكالة تفاصيل الإجراءات المتعلقة بـ "رادع الحرب" التي نوقشت خلال الاجتماع المغلق، على الرغم من أن المصطلح يعني دائما الأسلحة النووية والصواريخ البالستية. كما أنها لم تذكر أي إجراءات تتعلق بكوريا الجنوبية.

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