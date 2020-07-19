كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز حاجز 14.16 مليون والوفيات 600 ألف حالة

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد 14.16 مليون، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 597250 وفاة على مستوى العالم.

وبلغ عدد الإصابات بـفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، أكثر من 14.16 مليون شخص على مستوى العالم، في حين بلغ عدد الوفيات 597250 حالة وفاء جراء الفيروس.

وتم تسجيل حالات الإصابة والوفاة بهذا الفيروس الفتاك في أكثر من 210 دول ومناطق في مختلف أنحاء العالم، منذ اكتشاف أول حالات في مدينة ووهان، وسط الصين في ديسمبر عام 2019.

وسجلت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، زيادة قياسية جديدة، ولليوم الثاني على التوالي، في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 259848 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زادت الوفيات 7360 حالة في أكبر زيادة يومية منذ العاشر من مايو.

وأظهر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

ووفقا للوكالة، فقد تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 139,205 حالات وفاة و3,666,280 حالة إصابة بمرض كوفيد-19.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 60,207 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وحلت البرازيل في المركز الثاني، مسجلة 77,851 حالة وفاة و2,046,328 حالة إصابة، وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 26,273 حالة وفاة و1,038716 حالة إصابة، بينما حلت روسيا رابعة بعد أن سجلت 12,247 حالة وفاة و765,437 حالة إصابة.