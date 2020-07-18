"التربية" تعلن عن منح دراسية في كوبا

أعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن توفر عدد من المنح الدراسية في كوبا للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري للعام 2020-2021.

ودعت الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة ومن ثم تسليم الوثائق ايضاً حسب التاريخ المحدد.

تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي والبحث العلمي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه، بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التربية والتعليم العالي في غزة – تل الهوا.

للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنح اضغط هنـــــا.

لتقديم الطلب الإلكتروني اضغط هنـــــا