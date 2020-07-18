رامز جلال ومالك قناة ام بي سي يواجهان تهمة سرقة فكرة برنامج رامز مجنون رسمي

يواجه الفنان المصري المثير للجدل رامز جلال وقناة ام بي سي تهمة بسرقة فكرة البرنامج الرمضاني "رامز مجنون رسمي" من كاتبة مصرية.

وأثار برنامج رامز مجنون رسمي حالة كبيرة من الجدل في أوساط المشاهدين العرب، لاسيما أنَّ البرنامج ينفذ مقالب صعبة ومعقدة وخطيرة بحق مشاهير الفن والرياض.

يشار إلى أن محكمة مصرية دعوى تتهم الفنان رامز جلال، ومالك قنوات "أم بي سي"، من كاتبة مصرية شابة، لرئاسة المحكمة لعلة عدم الاختصاص.

وعلى رئاسة المحكمة وفقا لقانون أصول المحاكمات، اتخاذ اللازم بشأن إحالة قضية سرقة فكرة برنامج رامز جلال للمحكمة للاقتصادية صاحبة الاختصاص النوعي.

وجاء قرار المحكمة، اليوم السبت، التي حضرها محاميان عن رامز جلال، وحضر صلاح بخيت، المحامي بالنقض، عن الكاتبة الشابة صاحبة فكرة برنامجه الرمضاني الذي نال شهرة كبيرة وانتشارا واسعا.

ونصت بالدعوى على قيام رامز ومالك القناة بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج، هيام كمال، والتي تعد شريكا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وأضافت الدعوى، أن الكاتبة تمتلك فكرة البرنامج وتواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج للتعاون معها وأخذوا فكرتها المسجلة والمحمية وفقا لقانون الملكية الفكرية، وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الكاتبة بطريقة احتيالية.