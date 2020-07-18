والدتها تبكي ليل نهار.. سناء تناشد الرئيس بتكفل تعليمي الجامعي

ناشدت الطالبة سناء عبد المعطي حماد الحناجرة والحاصلة على معدل 97 في الفرع العلمي من مدرسة العروبة الثانوية للبنات من مخيم النصيرات من محافظة الوسطى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكفل دراستها الجامعية وذلك بسبب الاوضاع الصعبة لعائلتها.

تقول الطالبة :"قضيت فترة دراستي وكان طموحي واملي بالله يزيد يوما بعد يوم بان انهي مرحلة الثانوية العامة والتحق بكلية الطب البشري واحقق هدفي الذي رسمته في مخيلتي منذ البداية وان حلم الطفولة الذي اطمح من خلاله ان اساعد واعالج الناس وأن أمد يد العون لكل من يحتاجها.

واضافت:" سرعان ما تحولت فرحة النجاح الى وسط يمتلئ بالتفكير والقلق والتخوف من ان يضيع هذا الحلم الغالي بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة لعائلتي وان أبي الذي يبلغ من العمر ستة وستون عاما لا يعمل ولا نتقاضى إي راتب ماعدا راتب الشؤون الاجتماعية الذي يكون كل ثلاثة شهور ولا يكاد يكون كاف لتسديد الديون وتوفير متطلبات الحياة الضرورية

وفِي نهاية حديثها ناشدت الطالبة الحناجرة سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن حفظه الله وأصحاب القلوب الرحيمة بان يساعدونها بتحقيق حلم طفولتها وأن لا يضيع حلمها عبثا لكي وأن تكون ذخرا لهذا الوطن الغالي.

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0599056935رقم الجوال والدتها