الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي يطل في تمام التاسعة عبر قناة فلسطين اليوم

يطلُ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة "أبو طارق" اليوم السبت، الساعة التاسعة مساءً على شاشة «قناة فلسطين اليوم".
وسيتحدث الأمين العام في ذكرى معركة البنيان المرصوص عن ملفات مهمة تتعلق بالتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
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17:08 - 18 يوليو 2020
يطلُ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة "أبو طارق" اليوم السبت، الساعة التاسعة مساءً على شاشة «قناة فلسطين اليوم".
وسيتحدث الأمين العام في ذكرى معركة البنيان المرصوص عن ملفات مهمة تتعلق بالتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.