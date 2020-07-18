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في ذكرى البنيان المرصوص

الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي يطل في تمام التاسعة عبر قناة فلسطين اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:51 - 18 يوليو 2020
تقارير
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يطلُ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة "أبو طارق" اليوم السبت، الساعة التاسعة مساءً على شاشة «قناة فلسطين اليوم".

وسيتحدث الأمين العام في ذكرى معركة البنيان المرصوص عن ملفات مهمة تتعلق بالتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

تردد قناة فلسطين اليوم الفضائية:

نايل سات 10873 عامودي معدل ترميز 27500

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