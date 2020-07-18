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الصيد في الماء العكر... رسالة عاجلة من مزارعي جنوب السودان إلى الاحتلال الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:47 - 18 يوليو 2020
تقارير
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بعث مزارعون في دولة جنوب السودان اليوم السبت، برسالة عاجلة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعد مساهمة الاخيرة في تطوير الواقع الزراعي في بعض المناطق.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، انَّ المزارعين في جنوب السودان بعثوا برسالة إلى "إسرائيل".

وتضمنت رسالة مزارعي جنوب السودان إلى "اسرائيل" رسالة الشكر على مساعدتها في تحسين الإنتاج الزراعي في دولة جنوب السودان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمزارعين.

وأفادت "إسرائيل بالعربية" بأن الشركة الاسرائيلية (غلوبال) قامت بزراعة 30 ألف شتلة موز في مزرعة بالقرب من العاصمة، جوبا. هذه المزرعة هي واحدة من 8 مشاريع زراعية نفذتها الشركة في جنوب السودان.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي الاصطياد في الماء العكر من خلال مساعدة بعض المناطق المهمشة في جنوب السودان، في محاولة لبناء قواعد عسكرية، واستجلاب مواقف سياسية مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.

 

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