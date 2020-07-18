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مقترح باعتماد 3 فترات للدراسة..

"الاونروا" تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:19 - 18 يوليو 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في قطاع غزة، اليوم السبت، عن موعد بدء العام الدراسي 2020.

وقال رئيس برنامج التعليم في "أونروا"، فريد أبو عاذرة في تصريحات صحفية، إن العام الدراسي سيبدأ بالموعد الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم في الـ8 من أغسطس/ آب المقبل.

وأضاف أبو عاذرة ، أن دوام المدرسين سيبدأ في الخامس من أغسطس.

وأوضح أن الاونروا تدرس مقترح باعتماد 3 فترات للدراسة في حال تطور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، لافتا أنه في الوقت الحالي لا حاجة لذلك، بسبب استقرار الوضع الصحي بغزة وفق تقارير وزارة الصحة.

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