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عائلة مقدسية تهدم منزلها بيدها والسبب البناء دون ترخيص

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:07 - 18 يوليو 2020
هدم منزل هدم منزل
تقارير
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أقدمت عائلة المواطن أبو تركي اليوم السبت على هدم منزلها في قرية جبل المكبر بالقدس المحتلة مجبرة من بلدية الاحتلال الإسرائيلي بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت عائلة أبو تركي، أنها واصلت اليوم السبت هدم منزلها تفاديًا من دفع غرامة مالية باهظة الثمن من بلدية الاحتلال الإسرائيلي والتي تقدر بـ 70 ألف شيكل.

وكانت بلدية الاحتلال أمهلت عائلة أبو تركي أيام عدة لتنفيذ قرار الهدم، وإلا ستقوم آلياتها بذلك وفرض الغرامة الالية.

وقال عصام أبو تركي: "لا مكان آخر لنا... هدمنا لكن سنضع خيمة على أرضنا لتعيش العائلتين وعددهم 13 فردا".

وأوضحت العائلة أنها تحاول منذ 3 سنوات تنظيم الأرض تمهيدا لترخيص المنشأة، وفرضت على العائلة قيمتها 70 ألف شيكل "مخالفة بناء"، والتزمت العائلة بدفعها شهريا.

وأضافت العائلة أنها قامت بالبناء قبل 8 سنوات، ومساحة الشقتين 85 مترا مربعا.

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