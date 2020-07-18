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تحميل تكبيرات عيد الاضحى 2020 من الحرم المكي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:08 - 18 يوليو 2020
تكبيرات العيد تكبيرات العيد
تقارير
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تحميل نغمة تكبيرات عيد الاضحى  نقدم إليكم اجمل أصوات تكبيرات العيد من الحرم المكي  تكبيرات عيد الأضحى سنة مؤكدة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ،تكبيرات العيد في العشر من ذي الحجة يبحث الكثير هذه الأيام عن أصوات تكبيرات العيد مكررة ومتواصلة .

 

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

 

لتحميل تكبيرات العيد ساعتين - MP3 من هــنـــــــــــــــــــــا

 

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