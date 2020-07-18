الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في القدس المحتلة

أجبر الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، المواطن المقدسي محمد أبو تركي ونجله عصام على الشروع بهدم منزليهما ذاتيا، في خلة عبد بجبل المكبر في القدس المحتلة.

وقال أبو تركي: "سأنصب خيمة مكان المنزل، ولن نسمح للاحتلال بتمرير مخططاتهم بطردنا من أرضنا"، مشيرا إلى أن منزله موجود منذ عام 2013، وفرضت بلدية الاحتلال مخالفات على المنزلين بآلاف الشواقل بحجة البناء دون ترخيص.

ويقطن المقدسي محمد أبو تركي بمنزله مع زوجته و3 أولاد، ونجله عصام في المنزل الملاصق مع زوجته و3 أولاد أكبرهم عمره 12 عاما وأصغرهم 6 سنوات، وتبلغ مساحة المنزلين 85 مترا مربعا، منزل الوالد محمد مكون من غرفتين ومطبخ وحمام، ونجله عصام مكون من غرفة ومطبخ وحمام.

ويتعمد الاحتلال "الإسرائيلي" التضييق على المواطنين في القدس المحتلة، تحت حجج وذرائع واهية من بينها البناء دون ترخيص، إلى جانب فرض ضرائب باهظة على أصحاب المحلات.