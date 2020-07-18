الصحة بغزة تعلن نتائج 31 عينة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم السبت، نتائج فحص لـ 31 عينة جديدة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن جميع العينات التي تم فحصها نتائجها سلبية بمعنى عدم تسجيل أي اصابة بكورونا.

ووفقًا لتقرير الاصابات الذي أصدرته الصحة بغزة فهي كالتالي:

عدد الحالات المؤكدة 72 حالة

عدد الحالات التي شفيت 68 حالة

عدد الحالات النشطة 3 حالات

عدد حالات الوفيات حالة واحدة فقط

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت فحص للحالات المشتبهة حيث بلغ عددها نحو 13.444 عينة، منها 13.372 عينة سلبية و72 عينة ايجابية.