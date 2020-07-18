مصر ترد على تصريحات أردوغان بشأن التدخل في ليبيا

ردت الجمهورية المصرية اليوم السبت، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها "إن خطوات مصر في ليبيا غير شرعية".

وأبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا".

وأشار أحمد حافظ في بيان وزارة الخارجية المصرية إلى أن الإرهاب في ليبيا جاء من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية".

كما أبدى حافظ استغرابه من مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.

وأكد حافظ رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا.

وأكد أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها".

وكان أردوغان قال، أمس الجمعة، إن "خطوات مصر في ليبيا ودعمها لقائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، غير مشروعة"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان مشايخ وأعيان القبائل الليبية فوضوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة

ويأتي تفويض القبائل الليبية بعد ترسيخ الدعوة من مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.