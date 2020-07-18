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"الجهاد الإسلامي" تدين شركتي جوجل وآبل بشأن حذف خارطة فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:34 - 18 يوليو 2020
آبل وغوغل آبل وغوغل
تقارير
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أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، قرار شركتي "جوجل وآبل" على حذف خارطة فلسطين من خرائطهما، معتبرة القرار تعدٍ على الحق والعدالة وانحياز للاحتلال والعنصرية الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء اليوم السبت: "إن هذا الإجراء هو محاولة يائسة لن تغير من الحقيقة شيئاً، ففلسطين في وعي الشعوب والأمم باقية متجذرة لن تمحى بإجراء باطل منافق.

ووجهت الحركة التحية للنشطاء الأحرار الذين عبروا عن رفضهم لهذا الإجراء الباطل، ونشروا خارطة فلسطين التاريخية على شبكات التواصل الاجتماعي، وأظهروا رفضهم التام للإجراء العنصري من قبل الشركتين، الأمر الذي دلل على مستوى الوعي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية وصحوة الأحرار لحجم المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقناعتهم برواية الحق الفلسطيني في مواجهة الباطل.

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