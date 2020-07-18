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وتهنئ عائلة الشهيد ثائر رمضان

الجهاد بجنين تؤم ذوي الاستشهادي نضال أبو شادوف في ذكراه

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:30 - 18 يوليو 2020
نضال أبو شادوف نضال أبو شادوف
تقارير
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زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي منزل الاستشهادي المجاهد نضال أبو شادوف ببلدة برقين القريبة من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة في ذكرى استشهاده التاسعة عشر.

والشهيد نضال أبو شادوف بطل عملية بنيامينا الاستشهادية والتي نفذها بتاريخ 16/07/2001م، وأدت لمقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة، وهو شقيق الأسير إسماعيل أبو شادوف المعتقل منذ العام 2004م، والذي يمضي حكماً بالسجن الفعلي لمدة 28 عاماً.

كذلك قام وفد الجهاد الإسلامي بزيارة عائلة الشهيد ثائر رمضان لتهنئة العائلة بنجاح ابني الشهيد التوأم (عصام، غيداء) وتفوقهما في الثانوية العامة.

والمجاهد ثائر رمضان نفذ عملية استشهادية بطولية بتاريخ 04/07/2004م، في مستوطنة "براخا" جنوب نابلس أدت لمقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة.

كذلك قام وفد الجهاد بزيارة عائلة المرحوم عماد يامين (أبو عبيدة)، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة نابلس، والذي انتقل إلى رحمته تبارك وتعالى قبل ثلاثة سنوات.

18/07/2020

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