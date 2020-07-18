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إيران تُسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة لمختصين في باريس

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 14:44 - 18 يوليو 2020
الطائرة الاوكرانية المنكوبة في ايران الطائرة الاوكرانية المنكوبة في ايران
تقارير
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سلمت الجمهورية الإيرانية اليوم السبت الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى مختصين في فرنسا للبدء في عمليات استخراج معلومات الصندوق الأسود.

وكان الحرس الثوري الإيراني أسقط الطائرة الأوكرانية المنكوبة بداية العام الحالي عن طريق الخطأ أثناء عملية رده على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.

وقال مساعد وزير ‏الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند: ""تم تسليم الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية المنكوبة أمس الجمعة من قبل وفد إيراني إلى المختصين في العاصمة الفرنسية باريس".

وأضاف: "ستبدأ عمليات استخراج معلومات الصندوق الأسود يوم الاثنين المقبل".

وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية تعاونت بشكل جيد للغاية مع الوفد الإيراني الذي نقل الصندوق الأسود، ونشكر فرنسا على ذلك".

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